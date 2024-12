Pari nel derby ligure, il Pisa fugge e la querelle della Carrarese per il ‘Dei Marmi’. Questa sera c’è Serie B Social Club

Il Pisa che vince e tenta la fuga, la Carrarese che dà continuità e ferma anche il Brescia e il derby ligure che sorride alla Sampdoria, capace di fermare sullo 0-0 lo Spezia a pochi giorni dal cambio in panchina. Questa sera, giovedì 19 dicembre, torna Serie B Social Club, che alle 21.00 sarà in diretta per affrontare questi e tanti altri temi riguardanti le quattro piazze coinvolte. Lo Spezia prova a ripartire con tre punti da Catanzaro, la Carrarese ospita in casa il Cosenza, la Samp ha sulla propria strada l’ostacolo Cremonese e il Pisa se la gioca con il Modena.

Ma non solo temi di campo nella puntata di questa sera, l’ultima di questo 2024. Si accende la querelle tra la Carrarese e il comune di Carrara per lo stadio ‘Dei Marmi’ e la copertura finanziaria dei lavori, mentre Pisa si prepara – ad inizio 2025 – a riaprire le porte della Gradinata Sud nella parte fin qui chiusa. Poi il mercato che si avvicina, l’ultimo rush finale per la conclusione del girone d’andata e tanto altro ancora.

