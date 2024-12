Parla il camallo che ha investito e ucciso il collega in porto: “Troppo lavoro, ho avuto un colpo di sonno. Sono distrutto”

Genova. “Ho avuto un colpo di sonno dovuto alla stanchezza per il troppo lavoro”. Lo ha detto al suo avvocato Paolo Scovazzi P.R. il portuale della Culmv indagato per omicidio colposo dopo che ieri notte intorno alle 3 ha investito e ucciso Giovanni ‘Francesco’ Macciò, che stava facendo il check ai sigilli di un contenitore nel porto Psa di Pra’.

Il camallo responsabile dell’investimento mortale, nella visita medico legale a cui è stato sottoposto all’ospedale Galliera subito dopo la tragedia è risultato positivo ai cannabinoidi ma “non in stato di alterazione”. Non era nemmeno sotto l’effetto di alcol: l’etilometro e i successivi esami sono risultati negativi. Il 54enne ha alcuni precedenti penali, uno per un episodio violento risalente negli anni e un altro per resistenza.

