Rapallo: linee programmatiche, il sindaco le illustra; l’opposizione critica alcuni aspetti

Presentazione, in Consiglio comunale, delle linee programmatiche di mandato (già diffuse in parte nei giorni scorsi) e presentate al parlamentino della città dal sindaco Elisabetta Ricci che ha illustrato i numerosi problemi cittadini e le relative soluzioni previste dalla sua giunta e maggioranza con l’obiettivo primario la qualità della vita. Poi via via le opere partendo da quelle vartate dall’amministrazione Bagnasco e non ancora concluse, tra le altre Clarisse, castello, villa Tigullio, piscina. E poi le scuole, gli asfalti. Un posteggio al Macera ed uno in via Betti. Le iniziative estive col ritorno di un Palco sul mare; la promozione della città; la sinergia col porto privato e con i Comuni vicini su viabilità e manifestazioni. La sicurezza con più agenti, telecamere.

Per l’opposizione sono intervenuti Andrea Annichiarico che ha chiesto se l’autosilo di via Betti in zona rossa può essere attuabile e se dista i previsti 30 metri dalla ferrovia; Gaia Mainieri ha tra l’altro sottolineato come piazza delle Nazioni potrebbe migliorare il suo stato fatto (non da oggi) di bus in sosta, bidoni di rifiuti, posteggio auto; quanto al porto turistico è vuoto contrariamente a quanto avviene a Chiavari e Lavagna. Andrea Carannante ha parlato di un libro dei sogni e si è detto anche lui contrario alla pista in plastica da sci (difesa da Salvatore Alongi) e alle previste isole. Francesco Angiolani ha definito le linee programmatiche un manifesto elettorale.

