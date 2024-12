Recco: l’azienda “Diana Viaggi” festeggia i 10 anni di attività

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco

Il sindaco di Recco, Carlo Gandolfo, esprime le più vive congratulazioni a Diana Armijos Vargas, per il decimo anniversario dell’azienda di trasporto persone recchese “Diana Viaggi”, e al marito Ciro Vitiello, che l’ha supportata in questa avventura. “Mi rallegro – dichiara Gandolfo, che ieri in compagnia dell’assessore Giuseppe Rotunno ha partecipato alla bella festa per il decennale – per la professionalità che Diana e Ciro hanno dimostrato in questi 10 anni di attività, svolti con impegno e passione. Rappresentano un virtuoso esempio di imprenditoria, capace di espandersi e consolidarsi nel tempo. Rivolgo un pensiero affettuoso a Diana e Ciro, che con tenacia e sacrificio si sono lanciati in questa avventura, costruendo la loro attività da soli e mostrando nel corso degli anni affidabilità ed efficienza. A loro va il nostro apprezzamento per il cammino sin qui percorso, certi che tanti altri obiettivi saranno centrati”.

