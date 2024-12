Liguria. C’erano anche dieci speleologi liguri tra quelli che, avvicendati in diversi turni, hanno partecipato alla missione di salvataggio di Ottavia Piana, bloccata per 80 ore dopo una caduta che le ha provocato diverse fratture nell’Abisso Bueno Fonteno in provincia di Bergamo.

Tra questi c’è il genovese Alberto Romairone, vice caposquadra della delegazione speleologica ligure, che nel 2023 aveva contribuito al salvataggio dello speleologo statunitense in Turchia.

