Seconda Categoria, montagna russa Plodio. Broglio: “Mi auguro che le feste ci portino un po’ di fortuna”

Plodio. Un sali e scendi di emozioni. La qualificazione al turno successivo di Coppa Liguria e l’inizio perfetto in campionato avevano fatto pensare ad una stagione da sogno per il Plodio, formazione che però poi è impattata in una serie di risultati negativi che al momento l’hanno relegata nelle zone basse della classifica del girone “B” della Seconda Categoria.

Domenica contro la Veloce il sodalizio valligiano è incappato nella quarta sconfitta nelle ultime cinque giornate, un bottino decisamente troppo magro per chi in precedenza aveva vinto le precedenti cinque partite disputate (considerando tutte le competizioni).

