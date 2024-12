Telefono Donna celebra le volontarie e onora Lorena Rambaudi per il suo impegno contro la violenza sulle donne

Savona. L’associazione Telefono Donna ha organizzato ieri un evento natalizio per esprimere la propria gratitudine alle numerose volontarie che quotidianamente si impegnano nella lotta contro la violenza sulle donne. L’iniziativa è stata anche l’occasione per conferire il riconoscimento di socia onoraria a Lorena Rambaudi, figura di spicco per il suo impegno pubblico sul tema e per il sostegno offerto al Centro antiviolenza Telefono Donna fin dalla sua costituzione.

La presidente di Telefono Donna, Simonetta Degrossi, si è detta “molto soddisfatta dei risultati raggiunti”, sottolineando la creazione di un gruppo di lavoro numeroso e di alta qualità, grazie anche alle competenze professionali delle volontarie. Un team affiatato che quotidianamente offre supporto e aiuto a chi subisce violenza.

