Un seminario di batteria Sarzana con Modern Music Institute

Modern Music Institute Sarzana presenta “La DRUM CHART”, un seminario a ingresso libero a cura del docente “Modern Drums Institute” Andrea Bruciati che si terrà sabato 21 dicembre alle ore 15:30. Il seminario sarà dedicato allo studio e l’apprendimento dei brani attraverso un percorso chiaro e scorrevole finalizzato alla struttura del pezzo e le sue parti fondamentali.

Di seguito la presentazione del seminario direttamente del docente: “Ultimamente si sente spesso parlare di “drum chart”, di imparare i brani al primo ascolto e di suonarli sul momento. Durante anni di concerti e di insegnamento, sono state molte le situazioni in cui è stato necessario imparare i brani a pochi giorni di distanza e spiegare pezzi a lezione in poco tempo. Questo mi ha portato ad approfondire l’importanza delle drum chart ed a constatare la loro efficacia. Ridurre (inizialmente) all’essenziale la forma canzone, di qualunque genere, difficoltà e stile può essere un ottimo punto di partenza per avere chiaro sin da subito da dove cominciare per imparare a studiare un pezzo.

Naturalmente, la preparazione tecnica dello strumento è una parte fondamentale da acquisire per suonare più brani di vario genere e comprenderli al meglio. Tuttavia, capire la struttura di una canzone e le sue parti è il primo passo da fare. Durante il seminario, verranno illustrati concetti relativi agli spartiti e alla loro semplificazione, fino ad arrivare alle drum chart “jazzistiche”, dando particolare attenzione ai vari tipi di struttura ed obbligati.”

