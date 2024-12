Vezzano verso la tariffa puntuale, fissati i conferimenti minimi del secco: per le utenze domestiche si va da 15 a 42

Al via dal prossimo 1° gennaio nel comune di Vezzano, in materia di rifiuti, misurazione e tariffazioni puntuali corrispettive. “Il sistema di misurazione e tariffazione puntuale corrispettiva del rifiuto conferito attraverso la modalità indiretta di rilevamento del rifiuto indifferenziato, determina rilevanti benefici di carattere ambientale e un vantaggio economico per i cittadini che avranno un comportamento virtuoso nel conferire i propri rifiuti al sistema pubblico di raccolta”, rileva l’amministrazione comunale nella delibera con cui in questi giorni, in vista della novità, è stato definito il numero minimo di conferimenti dell’indifferenziato (da 40 litri ciascuno) nell’ambito della raccolta domiciliare; conferimenti minimi che, si spiega nell’atto, sono comunque conteggiati nella fatturazione annuale. Si va dalle 15 vuotature minime per le famiglie monocomponente alle 42 dei nuclei con 6 componenti o più; 25 vuotature minime invece per le utenze non domestiche. Qua sotto lo specchietto:

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com