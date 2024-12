Zio Tore e Andrea Fratellini arrivano a Genova il 4 gennaio con lo show “Trop Secret”

Genova. Comico, prestigiatore e fantasista eclettico, ma anche e soprattutto ventriloquo e cantante, Andrea Fratellini è un artista unico, noto al grande pubblico per le sue numerose partecipazioni ai programmi televisivi più popolari e soprattutto per aver vinto l’edizione 2020 di Italia’s Got Talent insieme al suo inseparabile personaggio Zio Tore. Dopo i successi della prima tournée teatrale il duo torna nei teatri italiani e arriva al Teatro Stradanuova di Genova il 4 gennaio alle 16.30 e alle 21.00 per regalare un’ora e mezza di divertimento tra risate, gag comiche e ottima musica.

Il suo comedy show TROP SECRET, adatto ad un pubblico di grandi e piccini, è un concentrato di risate, divertimento, musica e magia, uno show ricco di momenti di esilarante comicità attraverso effetti magici, gag comiche e canzoni cantate dal vivo attraverso l’arte della ventriloquia.

