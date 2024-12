Associazione Sator e Amici di Jack insieme per una serata di beneficenza a favore del Gaslini

Genova. Venerdì 13 dicembre l’associazione Sator, insieme agli Amici di Jack, ha organizzato una serata di beneficenza a favore di Gaslininsieme, Ospedale dei bambini di Genova.

L’evento si è tenuto presso il suggestivo Castello Bruzzo ed è stata una occasione speciale per sostenere una delle istituzioni sanitarie più importanti della città. L’iniziativa si inserisce in un più ampio programma di eventi solidali che Sator ha già messo in campo e che intende sviluppare ulteriormente nei prossimi mesi.

