Assoluzione Salvini: felicitazioni anche dalla Lega Tigullio

Da Fabio Bozzo, segretario provinciale Lega Salvini Premier Tigullio (Sono diversi i comunicati di membri della Lega che esprimono sosddisfazione)

La sentenza del Tribunale di Palermo per il caso Open Arms, con la completa assoluzione di Matteo Salvini, è un evento storico. Da oggi vi è un precedente giuridico secondo cui bloccare e respingere le navi cariche di clandestini prima che sbarchino non è reato. Che tutti gli altri Ministri prendano nota. Come Segretario Provinciale della Lega del Tigullio sono felice per il Segretario Federale Salvini, che ha vissuto un assurdo processo per aver fatto il suo dovere, ed esprimo la gioia di tutti quegli italiani che, da Nord a Sud, hanno più a cuore il bene pubblico che l’interesse di partito.

