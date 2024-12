Cairo, amore sicuro al Cafè Al 78: festa con dj set e un preservativo in regalo ad ogni partecipante

Cairo Montenotte. Un Natale all’insegna dell’amore… sicuro. Questo lo slogan dell’iniziativa in programma questa sera al Cafè Bistrot Al 78 di piazza XX Settembre, a Cairo, dove ad ognuno, con la consumazione, verrà regalato un preservativo. Oltre all’aperitivo e alla cena, quindi, il locale pensa anche alla serenità del dopocena (eventuale).

La titolare, Laura Forte, racconta come tutto sia partito da uno scherzo: “Tra le bustine dello zucchero è stato inserito un profilattico che un cliente, mentre beveva il caffè, ha “pescato”. Subito si è creato imbarazzo, che poco dopo è sfociato in ilarità, anche se il fatto mi ha fatto maturare la riflessione di quanto poco si parli di prevenzione e come siano diminuite, rispetto al passato, le campagne di sensibilizzazione sul sesso sicuro”.

