Ddl sicurezza, comitati della Rete Liguria in presidio a De Ferrari: “Deriva autoritaria, si vuole fermare il dissenso”

Genova. Presidio della Rete Liguria dei comitati questo pomeriggio in piazza De Ferrari per manifestare contro il Ddl sicurezza voluto dal governo Meloni e oggi in discussione in commissione parlamentare. Una riforma che, secondo i comitati – e moltissime altre realtà che in queste settimane hanno manifestato anche a Roma – rappresenta un giro di vite particolarmente repressivo soprattutto nei confronti dell’espressione del dissenso.

“Siamo molto preoccupati perchè questa legge impedisce praticamente di esprimere qualunque tipo dissenso – spiega Rossana Aluigi, della Rete Liguria dei comitati – noi siamo una rete di cittadini che si sono organizzati e messi insieme in tutta la regione per difenderci da progetti calati dall’alto e che seguono logiche ben lontane del bene comune dei cittadini. Ecco questa legge di fatto impedisce di protestate contro le grandi opere, con pene spropositate per chi protesta”.

