Varazze. Inizio venerdì difficile per i pendolari che utilizzano i treni tra Savona e Genova. Dalle 7.54, infatti, la circolazione è sospesa tra Varazze e Genova Voltri a causa di un guasto alla linea elettrica.

Il problema sta causando ritardi ad alcuni treni, come l’Intercity 505 per Roma che nel momento in cui scriviamo (ore 8.20) è fermo a Savona. Non risulta partito nemmeno il regionale 12341 per Genova Brignole.

» leggi tutto su www.ivg.it