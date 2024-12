“Il cuore nelle onde”: debutta il docufilm sul portovenerese Gino Montefinale, ammiraglio e assistente di Marconi

Tutto pronto per il debutto del docufilm Il cuore nelle onde, dedicato alla figura del portovenerese Gino Montefinale (1891-1974), ammiraglio, storico, scrittore, artista, giornalista, dotto nella scienza delle onde elettriche, assistente e ultimo testimone di Guglielmo Marconi. Sarà proiettato per la prima volta domani, sabato 21 dicembre, alle ore 21, nella sede della sezione spezzina dell’Associazione italiana radioamatori e del Museo della Radio, in Via Fontevivo 21 alla Spezia, all’interno del complesso della Fondazione Ferrovie dello Stato. Un filmato di mezz’ora nato da mesi di ricerca su proposito del Cantiere della Memoria delle Grazie, come spiega il fondatore Corrado Ricci: “Sono sempre stato affascinato dal racconto di quando, sedicenne, Gino Montefinale vide navigare nel seno di Porto Venere il rimorchiatore N.8 con a bordo Guglielmo Marconi che svolgeva le prime prove al mondo di radiotelegrafia navale. Ho poi visitato il Museo della Radio di via Fontevivo intitolato a Gino Montefinale nel 2016, prezioso scrigno di cimeli e ho sentito e coltivato l’urgenza di sviluppare una ricerca sulla sua persona per riaccendere l’attenzione sulla sua figura nella forma narrativa di video, modalità già sperimentata assieme a Obiettivo Spezia in altri progetti. L’iniziativa si inserisce nelle attività dell’associazione La Nave di carta di cui il Cantiere della Memoria costituisce il progetto culturale permanente per la valorizzazione del patrimonio marittimo, materiale e immateriale. L’occasione della prima visione è data dal 50mo anniversario della scomparsa dell’ammiraglio portovenerese, assistente e ultimo testimone di Guglielmo Marconi”.

I caratteri scolpiti sulla lapide apposta nella facciata del palazzo di Porto Venere dove nacque nel 1881 e dove trascorse la giovinezza, lo ricordano come “storico, scrittore, artista e dotto nella scienza delle onde elettriche”. Tuttavia, i mesi di ricerca hanno permesso di raggruppare e montare insieme documenti d’epoca, filmati storici, testimonianze più intime di familiari e più scientifiche di settore, da ammiragli di Marina a docenti universitari di Fisica, restituendo le tante facce della poliedrica e longeva vita del portovenerese. “Molto era già stato fatto da Paolo Noceti, genero di Montefinale, il quale, oltre a scriverne la storia nel libro Ragazzo di Porto Venere, ha consegnato alle rete, in collaborazione col figlio Francesco, la digitalizzazione di un enorme giacimento culturale, col valore della facile consultazione”.

“Onde” è la parola chiave: dal mare all’etere. Se oggi navighiamo in wi-fi, se utilizziamo la guida automatica dell’auto, se in mare possiamo chiedere soccorso, segnalare il pericolo, indicare la posizione del natante, lo dobbiamo agli studi sui radar e sul dualismo onde/particelle di Montefinale. Ma c’è di più: come emerge dal film che Città della Spezia ha potuto visionare in anteprima, la storia di Montefinale s’intreccia da una parte con i grandi nomi risorgimentali, due tra tutti, Giuseppe Garibaldi e Giuseppe Mazzini; dall’altra con i nomi dei grandi scienziati, due tra tutti Guglielmo Marconi e il geologo Giovanni Capellini; dall’altra ancora s’intreccia con i nomi dei pescatori e della comunità portovenerese, in cui fu sempre attivo. Si adoperò sino all’ultimo per raccontarla, sempre in uno spirito di condivisione: disegni, studi, approfondimenti, sofferte grida di allarme per la tutela del paesaggio naturalistico e artistico del borgo.

Rivolse sempre il suo sguardo al futuro, ai giovani. Il film ricorda in coda di quando venne invitato a 77 anni a tenere l’apertura del convegno Marconi per i giovani: in quell’occasione sottolineò proprio il fatto che la grande invenzione della radio sia stata effettuata da un ventenne perché solo un giovane poteva prevedere tutti i possibili vantaggi e darsi da fare per la loro realizzazione.

Appuntamento dunque al Museo della Radio per un viaggio nella storia, nella tecnica, nella bellezza, nell’eccellenza italiana. Al termine della proiezione visita guidata alla mostra permanente sulla storia delle comunicazioni nell’etere e presentazione dell’opera celebrativa di Gloria Giuliano per la rivista che non esiste The Spezziner.

