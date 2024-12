Incidente mortale in porto, anche il console Benvenuti e altri cinque sono indagati dalla Procura per la morte di Macciò

Genova. La Procura di Genova oltre a Patrizio Randazzo, il lavoratore che martedì notte ha investito e ucciso il collegaGiovanni Battista Macciò, ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo altre sei persone. Sette sono quindi in tutto gli indagati. Tra questi ci sono il console della Culmv Antonio Benvenuti e cinque dipendenti del terminal Psa.

Le altre iscrizioni sono state disposte dalla pm Arianna Ciavattini in vista dell’autopsia sul corpo della vittima e anche della perizia che dovrà essere disposta sia per verificare la manutenzione delle ralle sequestrate sia per ricostruire dinamica dell’incidente. Un ‘atto dovuto’ quindi affinché gli indagari possano utilizzare propri consulenti tecnici per gli accertamenti investigativi.

» leggi tutto su www.genova24.it