Incidente stradale sulla A12 a Sestri Levante. Il bilancio è di cinque feriti, tra questi anche una donna di 24 anni. Le ripercussioni sul traffico sono state immediate e di conseguenza nel giro di pochi momenti si è paralizzato. I fatti risalgono alle 17 circa di oggi pomeriggio quando per dinamiche in fase di accertamento è avvenuta una collisione fra tre automobili. Tra i primi a intervenire la Pubblica assistenza di Vezzano Ligure, di rientro da un trasferimento al Gaslini di Genova. I militi presenti hanno prestato le prime cure ai feriti e nel frattempo hanno raggiunto il luogo dell’incidente la Croce rossa di Cogorno e quella di Lavagna, la Croce verde di Chiavari e l’automedica Tango 1 di Chiavari. Sul posto sono intervenuti la Società autostrade e i Vigili del fuoco che hanno liberato i feriti dalle lamiere contorte. Tutti i feriti sono stati accompagnati in codice giallo all’ospedale di Lavagna.

L’articolo Incidente stradale sulla A12 a Sestri Levante: cinque feriti, traffico paralizzato proviene da Città della Spezia.

