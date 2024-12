Inclusione sociolavorativa persone in condizioni di fragilità, Regione eroga 500mila euro per progetto guidato da SdS Lunigiana

Lo scorso luglio la Società della salute della Lunigiana aveva indetto un’istruttoria di evidenza pubblica per l’individuazione di massimo nove soggetti partner (oltre a SdS, capofila) finalizzata alla costituzione di una associazione temporanea di scopo (Ats) per l’elaborazione in co-progettazione di un progetto per la sua candidatura a finanziamento a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus. Questi i soggetti che hanno risposto alla procedura avviata da SdS: Pegaso network cooperativa sociale, Aias onlus Massa Carrara, Serindform, Aurora domus, Cooperativa sociale Lindbergh, Anffas onlus di Massa Carrara, Mondo nuovo Caritas odv, Maris cooperativa sociale.

Obiettivo generale del progetto, l’attuazione di interventi finalizzati all’inclusione socio lavorativa delle persone vulnerabili e a rischio di esclusione sociale, attraverso l’attivazione di percorsi individualizzati che prevedano misure attive di inserimento sociale e lavorativo, come l’orientamento, la formazione e l’accompagnamento al lavoro in aziende disponibili sul territorio. Il progetto ha appena ricevuto l’autorizzazione dalla Regione Toscana, che ha erogato oltre 500mila euro per dargli concretezza; è stata inoltre firmata la relativa convenzione.

Destinatari dell’iniziativa sono persone disoccupate o inoccupate in carico ai servizi socio-sanitari territoriali, con particolare attenzione a persone con disabilità, persone in carico ai servizi di salute mentale, persone con disturbi dello spettro autistico, minori italiani e stranieri non accompagnati di età superiore ad anni 16, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale in carico al sistema di accoglienza, persone vittime di violenza e altri.

“Uno dei punti di forza del progetto è di aver consolidato una rete di partners molto stabile che conosce alla perfezione il territorio, il sistema dell’impresa locale, le possibilità reali di movimento – si legge in una nota della Società della salute -. La SdS Lunigiana svolgerà il ruolo di capofila dell’Ats costituita, di coordinamento generale del progetto e di tutti i partner, di monitoraggio delle azioni svolte come promozione tirocini, tutoraggio nelle attività di tirocinio, formazione, laboratori, erogazione indennità di partecipazione e per l’autonomia abitativa”.

