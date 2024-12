Invernizzi (Fdi): “Fondi per il turismo dalla Regione passo per la crescita del territorio”

Liguria. “I fondi per il turismo previsti dalla Regione Liguria, su sollecitazione degli assessori al Turismo e al Lavoro Luca Lombardi e Simona Ferro, sono il frutto di un risultato di un impegno concreto e di una visione lungimirante. Segna un altro passo significativo verso la crescita e la sostenibilità del nostro territorio”. Lo afferma in una nota Rocco Invernizzi, capogruppo in Regione per Fratelli d’Italia.

“Il nostro impegno per il turismo e l’occupazione in Liguria – continua Invernizzi – si concretizza ancora una volta con l’approvazione del finanziamento delle domande giacenti per i bonus assunzionali del “Patto per il Lavoro”, un atto che porta con sé non solo numeri, ma anche opportunità reali per le nostre imprese e per i lavoratori”.

