Lavagna: tamponamento a catena in A-12; sei le persone ferite e trasportate al pronto

Tamponamento a catena poco dpo le 17 in A-12, direzione sud, appena superato lo svincolo di Lavagna. Sei le persone ferite e trasportate in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna; una ragazza di 24 anni è rimasta incastrata nell’abitacolo e per liberarla sono intervenuti i vigili del fuoco di Chiavari.

Col medico del 118 sono intervenute la Croce Verde di Chiavari; la pubblica assistenza di Vezzano Ligure; la Croce Rossa di Lavagna e quella di Cogorno con più ambulanze. L’incidente uiin un tratto di strada dove il traffico procedeva lentamente a causa di un cantiere. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Sampierdarena e personale di Autostrade per rimuovere i mezzi e bonificare la carreggiata. Il traffico ha subito ulteriori rallentamenti.

» leggi tutto su www.levantenews.it