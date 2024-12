Mondo accademico in lutto per la morte di Paolo Pisa, il “maestro” del diritto

Genova. Mondo accademico genovese in lutto per la morte di Paolo Pisa, professore emerito di diritto penale dell’Università di Genova e punto di riferimento per intere generazioni di avvocati e magistrati genovesi.

Pisa è scomparso a 76 anni. Nel corso della sua lunga e prestigiosa carriera è stato direttore del Dipartimento di Giurisprudenza e direttore della Scuola di Specializzazione delle professioni legali di Unige. Tantissimi i messaggi e le manifestazioni di cordoglio arrivati nelle ultime ore alla notizia della sua morte, altrettanti i ricordi condivisi da chi ha incrociato la sua strada nel percorso per diventare avvocato o magistrato.

