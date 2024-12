Recco: notte di San Silvestro, nasce “piazza degli eventi”; musica e ballo sul lungomare

Dallo staff del sindaco di Recco, Carlo Gandolfo

“La prima volta nella nuova Passeggiata a mare sarà certamente magnifica – ne è convinto il sindaco Carlo Gandolfo – in tanti potranno trascorrere una gradevole serata in compagnia della buona musica, cantando e ballando insieme, fino a mezzanotte e oltre. La nuova Piazza degli Eventi è il palcoscenico ideale per festeggiare l’arrivo del nuovo anno, è un importante attrattore turistico che genera divertimento, aggregazione, economia. Avremo senza dubbio una notte ricca di emozioni, e con entusiasmo e fiducia guardiamo al futuro per rendere sempre più bella e accogliente la nostra amata Recco”.

