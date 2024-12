Sessantenne trovato cadavere vicino a Via Pratola a Vezzano Ligure: indagini in corso

Tragedia questa mattina a Vezzano Ligure nella strada di accesso al paese non lontano da Via Pratola dove è stato rinvenuto il cadavere di un uomo di circa sessant’anni. Il ritrovamento risale alla mattinata quando è stato notato il corpo che dovrebbe appartenere ad uno spezzino. Sul posto sono arrivati i Carabinieri che in attesa del medico legale hanno congelato la scena. Terminata una prima analisi della scena il corpo è stato rimosso e messo a disposizione dell’Autorità giudiziara, Proseguono gli accertamenti per fare luce sulle cause della morte dell’uomo e sul luogo dove è stata rinvenuta anche un’auto. I militari sono al lavoro per connettere tutti gli elementi.

