Vento forte, albero cade nell’area giochi di piazza Palermo: decine di interventi dei vigili del fuoco

Genova. Nottata e risveglio di super lavoro per i vigili del fuoco di Genova e di tutta la Liguria, impegnati già da ieri sera in decine di interventi richiesti a causa di danni o situazioni di pericolo causati dal forte vento che in queste ore sta sferzando la nostra regione.

Un albero è caduto in piazza Palermo, esattamente all’interno dell’area gioco, al momento del crollo vuota: l’albero, di medio calibro, si è spezzato sotto le forti raffiche di vento che stanno colpendo la nostra città, cadendo rovinosamente al suolo. Problemi anche a Nervi, dove la burrasca ha fatto cadere alcune luminarie di Natale, tra cui l’albero. Segnalati anche problemi su molti quartieri collinari: caduta di alberi e rami a Fontanegli, Molassana, Sant’Eusebio.

