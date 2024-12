Al castello di Riomaggiore gli auguri dell’amministrazione con “La Canzone di Natale”

L’amministrazione comunale di Riomaggiore e le associazioni Proloco Rioemana, Grandi & fanti, Radici-Manarola, Rimazû – Cinque Terre, Riomaior 1965 invita i paesani ma anche spezzini e visitatori all’iniziativa “La Canzone di Natale”, in programma domenica 22 dicembre alle 17 nelle stanze del castello. Sarà l’occasione perfetta per trascorrere del tempo insieme, scambiarsi gli auguri di Natale e vivere la magia delle feste. Grandi & Fanti, bambini e ragazzi, emozioneranno gli intervenuti con la loro esibizione della canzone di Natale, scritta dal gruppo riomaggiorese. A conclusione dell’iniziativa un brindisi per celebrare insieme il calore delle feste, accompagnato da un piccolo buffet offerto dalla Cantina Sociale e dalla Cooperativa Consumo Cinque Terre. I bambini presenti potranno ritirare i tradizionali panettoncini, offerti come ogni anno dall’Associazione Riomaior.

