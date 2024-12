Albenga. La decisione di donare i gettoni di presenza dell’anno 2024 è stata presa in accordo con tutta la Lista Civica e voluta dai tre Consiglieri Comunali Nicola Podio, Guido Lugani e Marina Casa.

“Volendo dare un contributo concreto in memoria di una nostra concittadina prematuramente scomparsa Rachele Franchelli di soli 16 anni, in accordo con la famiglia, abbiamo donato l’intero compenso da Consigliere Comunale alla Casa Fabrizio Frizzi per l’aiuto ed il supporto nelle cure”

» leggi tutto su www.ivg.it