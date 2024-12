Andora, novità per il progetto Afa Parkinson: il comune offre un servizio di trasporto, dal domicilio al palazzetto, per i malati soli

Andora. Servizio di trasporto dal domicilio al palazzetto dello Sport per i malati di Parkinson che aderiscono ai corsi di attività fisica adattata, promossi dall’Asl2, e ospitati dal 2023 dal comune di Andora, primo in Liguria ad aver accolto questo programma di ginnastica che favorisce il rallentamento dei sintomi della malattia. Il trasporto sarà garantito a coloro che non hanno famigliari che possano accompagnarli e sarà attivato a richiesta.

Lo ha annunciato il presidente del Consiglio Comunale di Andora e delegato alla Sanità Flavio Marchiano in occasione dell’evento svoltosi ad Alassio che ha radunato tutti i pazienti partecipanti del distretto savonese.

