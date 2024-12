Albenga. Aprirà i battenti quest’oggi, 21 dicembre, alle 10 a Palazzo Oddo “Be my voice”, un diario per Gaza: le immagini di Marcella Brancaforte accompagnate dai testi di Alhassan Selmi, giornalista di Gaza.

“Un’immersione visiva in un tempo frenetico e devastato, uno spazio in cui curare e rammendare i drammi di un genocidio atrocemente prolungato e attuale, troppo grande per i nostri occhi”, spiegano gli organizzatori.

