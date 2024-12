Boom di furti nei negozi e sulle auto: 8 denunciati dai carabinieri

Genova. Boom di furti in negozi, supermercati e a bordo delle auto in sosta in queste giornate prenatalizie. Ad Arenzano, quattro romeni 20enni sono stati denunciati per furto aggravato in concorso. Il piccolo gruppo è notato da una pattuglia che ha deciso di perquisirli. Tutti sono stati trovati in possesso di profumi (del valore complessivo di 400 euro) che, a seguito di accertamenti, sono risultati essere stati rubati da una profumeria cittadina. La refurtiva recuperata è stata riconsegnata.

E oltre ai ladri arrestati a Sampiedarena per aver spaccato il finestrino di un’auto nel parcheggio di un supermercato, i carabinieri della Compagnia di Sestri Levante hanno arrestato un cubano 23enne per furto e ricettazione e denunciato altri 3 sudamericani, di età compresa tra i 19 ai 35 anni, per concorso avvenuto a Carasco, ancora una volta nel park di un supermercato.

I quattro hanno rubato una borsa lasciata incustodita su di un’auto da una donna che stava riponendo il carrello della spesa, per poi darsi alla fuga a bordo di un’autovettura.

