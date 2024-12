Poco dopo le 12 in Statale in località Brizzolara a Borzonasca, si è verificato un incidente in cui sono rimastere coinvolte due auto e un bus di linea. Sul posto il medico del 118 con la Croce Verde di Carasco e la Croce Rossa di Cogorno, i vigili del fuoco di Chiavari. Fortunatamente nessuna conseguenza fisica per i conducenti e passeggri. L’unico automobilista che accusava un dolore al collo, ha rifiutato il ricovero. Sono intervenuti anche i carabinieri.

» leggi tutto su www.levantenews.it