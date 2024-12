Calabria: “Non meritavamo di perdere. Il rigore? Non capisco perché sia stato revocato”

La parata a mano aperta di Gori sul tiro a colpo sicuro del quasi aquilotto Pittarello e soprattutto il rigore di Mateju sempre sull’attaccante ex Cittadella subentrato ad un evanescente Biasci, prima concesso e poi ritirato per un fuorigioco che il guardalinee non segnala ma il Var certifica. E’ un dopo partita amarissimo per il Catanzaro che non riesce a raggiungere lo Spezia nemmeno in un finale tambureggiante dove è mancata soprattutto la lucidità negli ultimi venti metri. Il tecnico Caserta in sala stampa ha poco da rimproverare i suoi soprattutto su una ripresa in cui i suoi ci hanno certamente provato di più rispetto al primo tempo: “Tutto sommato credo che la partita fosse stata equilibrata nonostante nei primi minuti avessimo subito la loro elevata qualità. La sconfitta? Per me è immeritata contro un avversario forte e strutturato come lo Spezia. Ed è normale ci sia amarezza per come è finita, ma dal mio punto di vista solo per quanto riguarda il risultato. Ecco, penso che punto di vista della prestazione non posso rimproverare nulla ai ragazzi”. L’allenatore di casa incassa una sconfitta casalinga, non accadeva da settembre per mano della Cremonese, e inevitabilmente esprime il suo dissenso su quel penalty che Iemmello era pronto a calciare ma che alla fine è stato cancellato dal Var per un fuorigioco obiettivamente indiscutibile e che rende superfluo quello che accade dopo: “Oltre a un pizzico di fortuna che ci è mancata, vorrei anche capire perché il rigore sia stato revocato dopo l’iniziale conferma. Non ho mai visto una cosa del genere, e gli episodi cominciano a essere tanti. Non ho ben compreso perché prima assegni il penalty e poi aspetti per diverso tempo nonostante sembrava avesse confermato il fischio”.

