Comune Plastic Free: proroga fino al 15 gennaio per le candidature

Dall’ufficio stampa Plastic Free

C’è tempo fino al 15 gennaio per borghi, città e paesi italiani che vogliono candidarsi come “Comune Plastic Free 2025”. Grazie all’iniziativa della onlus, impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento legato all’abuso di plastica, tutte le amministrazioni possono candidarsi e ricevere una valutazione rispetto al proprio impegno di salvaguardia dell’ambiente sul proprio territorio. Plastic Free, infatti, valuterà le procedure di riduzione della plastica adottate e in generale l’impegno e l’attenzione verso l’ambiente. Nel 2024, sono stati quattro i Comuni Plastic Free della Liguria: Celle Ligure, Ceriale 2 tartarughe, Millesimo (Savona); Imperia (Imperia).

