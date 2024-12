D’Angelo: “Vincere oggi ci fa acquisire più sicurezza. Ma il divario tra le prime e chi insegue non è così ampio”

“Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, meglio del Catanzaro. Dovevamo cercare di andare sul 2-0, viste le opportunità avute. Nel secondo tempo, specie negli ultimi venti minuti, il Catanzaro ci ha messo in grande difficoltà ma credo che per settanta minuti lo Spezia abbia tenuto meglio il campo degli avversari”. Parla così Luca D’Angelo, che si regala un Natale con il sorriso dopo la vittoria del suo Spezia contro il Catanzaro. Un successo meritato e sofferto per le Aquile, che interrompono gli undici risultati utili di fila dei calabresi e si prendono il secondo posto, scavalcando il Pisa per differenza reti.

Un campionato che vede le prime tre in fuga, ma che D’Angelo non vede così squilibrato: “Non penso ci sia grande divario tra le prime tre e chi è dietro e oggi contro il Catanzaro lo abbiamo visto. Venivano da undici risultati utili di fila, in casa sono forti e il pubblico li spinge al massimo. Non era facile vincere qui e non abbiamo passeggiato. La differenza tra le squadre non è così ampia come dicono i risultati. L’anno scorso ci siamo salvati all’ultima giornata, quest’anno stiamo facendo benissimo ma non dobbiamo fossilizzarci sul discorso della classifica perché il campionato è molto lungo. Oggi era difficilissimo, aver vinto è importante perché acquisiamo più sicurezza”, prosegue.

