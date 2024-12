Degli Innocenti: “Le grandi squadre devono anche saper soffrire. Con il Mantova servirà una grande partita”

“Siamo veramente contenti perché venivamo da un pareggio a Genova che ci stava stretto. Avevamo preparato la partita per vincere su un campo difficile, ci siamo riusciti e vogliamo continuare così”. Non nasconde il sorriso Duccio Degli Innocenti, tra i migliori in campo dello Spezia che vince a Catanzaro e interrompe la striscia positiva dei calabresi che durava da tre mesi. “Nel primo tempo abbiamo creato tanto, volevamo chiudere la partita per fare un secondo tempo più tranquillo. Ma abbiamo visto che sappiamo soffrire, le squadre forti devono sapere fare anche questo e ne siamo contenti”.

Secondi in classifica per il ko del Pisa, le Aquile ora vogliono chiudere il 2024 al meglio con l’ultima in casa contro il Mantova e quella dopo, il 29 dicembre, contro il Bari: “Sono contento perché lavoro da tanto per farmi trovare pronto. Sono contento per la prestazione e per la vittoria. Il risultato del Pisa è favorevole per noi e siamo contenti, ma sappiamo che serve costanza e il 26 ci servirà una grande partita”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com