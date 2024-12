Dell’amico lascia il gruppo della sinistra ed entra in Uniti per Arcola. Magliani: “Si vuole ricucire una crepa allargandola”

Avvicendamento all’interno delle forze della maggioranza di centrosinistra arcolana: Chiara Dell’amico passa dal gruppo 14 luglio a Uniti per Arcola. Lo ha annunciato la consigliera, indipendente di sinistra, in apertura della seduta di consiglio di questa mattina, dedicata al bilancio. “Avendo mantenuto le deleghe, sento e vedo ancor più chiaramente lo scopo del bene dei cittadini e voglio entrare in un clima di costruzione e interazione con il gruppo”, ha detto Dell’amico, la cui scelta vede ora il gruppo 14 luglio composto unicamente dal capogruppo Paolo Magliani, esponente di Rifondazione comunista.

“In questi primi sei mesi di consiliatura il gruppo 14 luglio ha svolto una buona attività, che i cittadini hanno riconosciuto, un’attività portata avanti da dentro la maggioranza, ma in maniera critica”, ha detto subito dopo, sempre nell’ambito delle comunicazioni, il capogruppo Magliani. “Ritengo un po’ strano il passaggio successivo all’elezione del presidente del Consiglio“, ha aggiunto. Fatto un passaggio sulel diverse anime politiche che costituiscono la maggioranza arcolana e tornato sul “disguido della formazione giunta” – nell’ambito della quale il capogruppo ha polemicamente respinto un assessorato -, Magliani ha osservato che “non è una dichiarazione di pace quella che mi si offre, staccando un componente dal mio gruppo” e che “quanto accaduto sa più di uno scisma per creare un po’ di confusione nell’ambiente, più che una ricucitura di uno strappo; a livello politico il segnale c’è e questo deve far riflettere me e anche voi. Questa è l’ennesima crepa e si vuole ricucire una crepa allargandola”. Magliani ne ha avuto anche per l’opposizione di centrodestra, integralmente assente: “I consiglieri Righi e Pavero ci avevano fatto la morale politica e ora fanno la bellissima figura di non presentarsi al consiglio più importante, quello sul bilancio. Su cinque consiglieri di opposizione, nemmeno uno è presente… Quindi prima di fare la lezione al sottoscritto e al gruppo 14 luglio, facciano loro un esame di coscienza”. E a proposito di mancate presenze, oltre all’opposizione, non hanno preso parte alla seduta l’assessore Monfroni e il consigliere Vesco – membro di Uniti per Arcola e come Magliani altra voce spesso fortemente critica dall’interno -, per una seduta che quindi ha contato nove consiglieri, poco sopra il numero legale minimo di otto (la metà dell’intera assemblea senza contare il sindaco).

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com