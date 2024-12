Dirigenza dello Spezia accerchiata al Ceravolo, lascia la tribuna scortata dalla Polizia

Coda polemica a Catanzaro dopo che la squadra di casa è stata battuta dallo Spezia nella diciottesima giornata di serie B. A farne le spese la dirigenza aquilotta presente in tribuna allo stadio Ceravolo che è stata accerchiata da un nutrito gruppo di presenti, imbestialiti per la sconfitta e per il rigore negato a Iemmello nel secondo tempo dal Var, che ha segnalato dopo il check la posizione di fuorigioco di Pittarello su cui Mateju ha compiuto l’intervento che Marchetti ha ritenuto falloso.

Al fischio finale cinque dirigenti aquilotti, tra cui il presidente Philip Platek arrivato in settimana da New York, l’amministratore delegato Andrea Gazzoli e il direttore sportivo Stefano Melissano, hanno ricevuto gli insulti e le intimidazioni di alcune decine di tifosi di casa, da cui li divideva solo uno sparuto numero di steward. Solo dopo oltre un quarto d’ora di tensione e l’arrivo di alcuni agenti di Polizia hanno potuto raggiungere l’altra parte dello stadio, dove sono gli spogliatoi, e riunirsi al resto della vittoriosa truppa aquilotta prima di lasciare l’impianto della città calabrese.

