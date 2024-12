Doria Nuoto Loano diventa scuola delle abilità natatorie: nuovo format da gennaio

Loano. La Scuola Nuoto del Doria Nuoto Loano evolve in un progetto innovativo e ambizioso: la Scuola delle Abilità Natatorie, un percorso che va oltre il semplice insegnamento del nuoto per abbracciare una visione globale dell’educazione motoria in acqua.

Il nuovo format, che partirà ufficialmente da gennaio 2025, si fonda su un principio chiave: l’essere umano non è naturalmente predisposto a muoversi in acqua, ma può sviluppare abilità motorie straordinarie attraverso un’educazione mirata e consapevole.

