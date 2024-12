Falcinelli: “Dobbiamo spingere di più perché possiamo farlo. Ma il campionato è lungo e non guardiamo gli altri”

“È stata una partita difficile, contro una squadra che produce molto. La vittoria ci dà tantissimo morale e convinzione, dobbiamo continuare così perché abbiamo più partite ravvicinate e vogliamo vincerle tutte”. Torna titolare e con buoni risultati Diego Falcinelli, che commenta così la vittoria dello Spezia contro il Catanzaro. “Abbiamo fatto bene, li abbiamo limitati in palleggio perché sono una squadra molto organizzata. Soprattutto nel primo tempo non abbiamo subito niente, ma dobbiamo continuare così perché ognuno sta facendo la sua parte. Siamo un gruppo coeso, dobbiamo spingere anche di più perché possiamo farlo. Abbiamo espresso un bel gioco, quando recuperavamo palla ci trovavamo bene tra le linee e potevamo segnare il secondo gol. Serve un pizzico di cattiveria in più e lo sappiamo”.

La classifica dice ora Spezia secondo, ma per Falcinelli il lavoro sul campo non deve cambiare: “Lo Spezia deve continuare a lavorare su sé stesso, senza guardare gli altri. Stiamo facendo un percorso cominciato a gennaio dell’anno scorso e lo stiamo interpretando nel modo giusto. Molti vedono solo la partita del sabato, ma noi lavoriamo nel modo giusto ogni giorno e cerchiamo di spingere tantissimo perché possiamo farlo. Non bisogna guardare agli altri perché il campionato è lungo. Ora arriva il Mantova e faremo di tutto per vincere”.

