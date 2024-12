Gagliardi: “A un professionista il progetto di restauro del forte di Montalbano. Avviate procedure per trasferimento al Comune del rifugio di Via del Torretto”

“Durante l’anno che sta volgendo al termine gli obiettivi portati hanno avuto quale filo conduttore il recupero e la valorizzazione del patrimonio comunale”. Nelle vesti amministrative di assessore al patrimonio, Manuela Gagliardi, traccia un bilancio sull’anno che saluteremo nei prossimi giorni con una proiezione sul 2025, di prossimo arrivo. Nei giorni in cui si tracciano bilanci che traguardano un anno di lavoro, uno dei temi che Gagliardi sottolinea primariamente , in riferimento alla delega sopraccitata, è quello relativo alle aste: “Hanno portato all’alienazione, ad oggi, di dieci unità tra immobili e terreni con un introito complessivo di euro 2.583.840 e per l’anno 2025 ci attendiamo, come da importo indicato nel bilancio, un introito di ammontare simile, anche considerando che una delle aste è vicina alla scadenza proprio in questi giorni e che gli atti formali ed i pagamenti saranno effettuati nel prossimo anno. A seguito della richiesta da parte di soggetti privati, sono stati inoltre affidati in concessione quattro terreni di proprietà comunale al fine di favorire la partecipazione del maggior numero di soggetti al mantenimento, alla pulizia e al decoro del verde urbano”. Sempre a proposito di alienazioni vanno poi citati i due alloggi Erp mentre per altri tre sono in corso di definizione le procedure di stipula dei contratti. “Il ricavato derivante da tali vendite sarà utilizzato per la ristrutturazione di altri immobili che saranno messi a disposizione, nei prossimi mesi, degli aventi diritto incrementando l’offerta di edilizia residenziale pubblica” – spiega Gagliardi.

