Genoa, Vieira: “Meritavamo un punto, dimostrato che abbiamo qualità contro squadra costruita per lo scudetto”

Genova. La striscia positiva di sei partite, di cui quattro con Patrick Vieira, si è interrotta nel match in cui forse il Genoa ha creato di più in soli 45 minuti dopo aver subito in modo pesante nel primo tempo. Una sconfitta che si può dire onorevole, ma lascia l’amaro in bocca per come la squadra ha affrontato la ripresa in cui Meret si è superato più volte negando il gol in quattro occasioni.

Vieira non è contento perché non sono arrivati punti, ma dice di essere comunque ottimista per le prossime partite. “Quando esci dalla partita senza punti è difficile essere soddisfatto, dall’altra parte abbiamo dimostrato che abbiamo la qualità e la personalità e lo abbiamo dimostrato contro una squadra costruita per vincere il campionato”.

