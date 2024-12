Il savonese terra di presepi: tante le rappresentazioni in mostra da visitare, ecco i dettagli

Savona. Se l’albero di Natale è una tradizione “importata” dai Paesi nordici, il Presepe è nato in Italia: fu San Francesco d’Assisi che il 25 dicembre 1223 diede vita alla prima rappresentazione in Umbria. Dal latino praesepium, ovvero greppia, mangiatoia, per i cristiani esprime il vero significato della festa di Natale, per il cui allestimento si impegnano tutti i membri della famiglia, chi alla ricerca di muschio e sabbia per ricreare l’ambiente, chi all’opera per dare forma ad una comunità di pastori e contadini laboriosi in attesa della nascita per eccellenza, quella di Gesù.

Nel savonese sono davvero molti i presepi da visitare e ammirare: oltre a quelli realizzati nelle abitazioni di molte famiglie, chiese, oratori o altri luoghi simbolo di unione e fratellanza espongono le rappresentazioni per le quali hanno collaborato più persone, mettendo a disposizione tempo, passione e vena artistica.

