Il volontariato arcolano dice addio al decano Artemio Paganini

Arcola saluta Altene Artemio Paganini, già presidente onorario dell’Avis comunale e uomo che ha dedicato anni e impegno al volontariato sul territorio. “Ci ha lasciato una persona buona, sempre disponibile e sorridente – ne dà notizia la sindaca Monica Paganini -. Non può essere dimenticato il suo impegno nel mondo del volontariato, sia con Avis che con la Pubblica Assistenza Croce Verde. Un esempio prezioso per tutti i ragazzi che scelgono di dedicare un po’ del loro tempo al prossimo”.

“È stato un membro attivo nel volontariato arcolano, sia in Croce Verde che in Avis, sino a che ne ha avuto la possibilità. Sempre sorridente”, lo ricorda la Croce Verde di Arcola. “ Non solo è stato un membro attivo dell’associazione, ma era anche una persona straordinaria, animata da grandi valori morali che ha trasferito con generosità all’Avis di Arcola – scrive la stesa associazione in un commiato -. Ha dedicato un’intera vita all’Avis con passione”. Lascia la moglie Ivana Ferri.

