Incidente ambulanza, cordoglio a Fivizzano: “Stretti alla famiglia del paziente deceduto”

“Affranti per l’accaduto nel terribile incidente, occorso ad un’auto ambulanza, sulla strada per Vinca, ci stringiamo al dolore della famiglia del paziente deceduto, alla sofferenza dei volontari rimasti feriti, al presidente Massimiliano Plicanti e a tutta la Pubblica Assistenza di Monzone e della Valle del Lucido”. Lo scrive l’amministrazione comunale di Fivizzano a seguito del sinistro stradale che ieri pomeriggio, nel tratto tra Monzone e Vinca, ha visto un mezzo di soccorso finire la propria corsa contro una scarpata.

Il paziente 94enne trasportato in quel momento non è sopravvissuto all’impatto. Ferito anche il volontario che era con lui in quel momento nel retro dell’ambulanza. Per l’uomo è stato necessario il ricovero di urgenza presso l’ospedale Cisanello di Pisa con l’elisoccorso della Regione Toscana. Feriti in maniera lieve il conducente e il collega che era con lui nell’abitacolo. Vicinanza alla vittima e ai soccorritori feriti viene espressa in queste ore da tutto il mondo del volontariato toscano e ligure.

