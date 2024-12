Incontro in municipio ad Alassio tra le categorie: Gesco e Comune per ampliare l’offerta outdoor

Alassio. Due cartine, una dedicata agli escursionisti, l’altra agli appassionati di mountain bike con un unico scopo: valorizzare l’anfiteatro collinare capace di attrarre turisti che amano immergersi nella natura, fare sport e provare nuove esperienze.

In Comune ad Alassio si è svolto un incontro tra albergatori, agenti immobiliari, commercianti, la società partecipata Gesco e il vicesindaco Angelo Galtieri per illustrare gli interventi di manutenzione dei percorsi per trekking ed escursioni praticabili in bici e a piedi: una novantina di chilometri in completa sicurezza valorizzati grazie a cartine, cartellonistica e frecce.

