Natale al secondo posto per lo Spezia. E al boxing day c’è Pisa-Sassuolo

Il Sassuolo è campione d’inverno. Con la sconfitta del Pisa sul campo del Modena gli emiliani sono sicuri di chiudere il girone d’andata, che si conclude alla prossima giornata, al primo posto in classifica. Si presentano infatti con un rassicurante +6 sui toscani all’ultimo turno che vede in calendario proprio Pisa-Sassuolo.

La giornata odierna invece vede lo Spezia tornare al secondo posto in classifica dopo qualche settimana. Con il successo di Catanzaro infatti gli aquilotti appaiano il Pisa a 37 punti in classifica e li scavalcano in virtù della migliore differenza reti: +18 contro +15. Al prossimo turno ci sarà il Mantova al Picco, nella partita che vedrà la riapertura della curva Ferrovia dopo i lavori per la costruzione della copertura.

