Note Magiche ospita a Sarzana il giovane talento Francesco Ricci

Il giovane artista Francesco Ricci è l’ospite odierno di “Note magiche”, rassegna musicale del Consorzio Sarzana Vitae. Oggi dalle 18.00 si esibirà infatti a Palazzo Remedi in un’atmosfera che è ormai un punto di forza della manifestazione giunta alla sua seconda edizione. Francesco Ricci, classe 2003, ha studiato presso il Conservatorio Ottorino Respighi di Latina, sotto la guida del M° Antonella Lunghi dal 2017 al 2019. Dal 2020 è allievo effettivo del Conservatorio Santa Cecilia di Roma, dove è stato ammesso con il massimo dei voti sia al Triennio sia al Biennio (2023) e dove continua a studiare con il medesimo Maestro. Lo studente partecipa annualmente a corsi estivi, frequentando anche masterclass con maestri come Enrico Pace, Benedetto Lupo, Anna Kravtchenko, Andrea Lucchesini, Pietro De Maria, Pierluigi Camicia, Andreas Frolich e altri. Partecipa a concorsi nazionali ed internazionali, classificandosi sempre tra i primi posti e viene selezionato per rappresentare il Conservatorio in più occasioni. Recentemente si è classificato quarto assoluto alla quarantesima edizione del Premio Venezia, importante concorso dedicato ai migliori diplomati d’Italia.

