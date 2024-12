Porto Venere ricorda Gino Montefinale, braccio destro di Marconi e pioniere del radar

Porto Venere ricorda la figura del comandante Gino Montefinale (1881-1974), “ragazzo” di Porto Venere, ufficiale della Regia Marina, ricercatore e collaboratore di spicco di Guglielmo Marconi, direttore delle Officine Guglielmo Marconi, ma anche artista e giornalista.

Nato a Porto Venere da una vecchia famiglia del borgo, perde il padre, stimato medico del borgo, quando ha 13 anni. Giovanissimo, entra in Accademia Navale a Livorno da dove ne esce nel 1901 col grado di Guardiamarina, entrando poi a fare parte del Corpo di Stato Maggiore. La sua prima pubblicazione è del 1905 “Radiotelegrafia per i naviganti”. Nel 1912, destinato a Mogadiscio, impianta le stazioni di Materdei Wen ed Iscia Bandoa in Eritrea e poi quella di Assab. Nel 1916 a Brindisi applica la radiotelegrafia agli idrovolanti e nello stesso anno impianta una stazione ricevente ad Asmara.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com