Rapallo: terminata la maratona del Consiglio; bilancio approvato dalla maggioranza

Due serate di riunione per il Consiglio comunale di Rapallo per discutere principalmente due argomenti: gli obiettivi di mandato (nella prima serata) e il bilancio (ieri sera). Forse è sbagliato il regolamento; forse si ha la sensazione che il presidente sia protagonista (contrariamente a quanto avviene in altre assemblee); forse alcuni consiglieri non hanno il dono dell’oratoria. Fatto sta che resta difficile seguire le sedute anche per la ripetitività degli argomenti, tanti piccoli tasselli ognuno dei quali meritrebbe semmai una discusione più approfondita. Come ad esempio la pista da sci di plastica tirata spesso in ballo senza conoscerne costi, collocazione, gestione, promozione.

Se gli obiettivi di programma avevano convinto il consigliere Andrea Annichiarico a dare un voto favorevole, ieri, il bilancio di previsione (che poi verrà modificato a suonj di variazioni) è stao approvato dalla sola maggioranza con i voti contrati dei quattro consiglieri presenti in Consiglio (Angiolani, Annichiarico, Carannante, Mainieri).

