Scritta di epoca fascista alla Serra, scatta la petizione: “Restauro potrebbe riaprire ferite e lacerazioni”

Domattina alle 10.00 in Via Costa alla Serra, organizzata da Anpi e da un gruppo di residenti, si terrà una raccolta firme in calce a una petizione riguardante la scritta di epoca fascista su un muro di un’abitazione del paese, della quale, nell’ambito di un intervento di ristrutturazione, la Commissione locale per il paesaggio ha prescritto adeguato restauro per preservarla. Qui di seguito il testo della petizione:

“Nei giorni scorsi, abbiamo appreso con stupore che la Commissione Locale per il Paesaggio ha prescritto che la scritta sulla facciata del condominio in ristrutturazione in via Costa alla Serra di Lerici <venga adeguatamente restaurata al fine di preservarla nel contesto così com’è allo stato di fatto> – si legge nella petizione -. La scritta, che ‘trasuda’ da molti anni ormai dall’intonaco più o meno logoro della facciata risale al periodo del regime fascista, e a suo tempo era già stata cancellata, come altre presenti in tutto il nostro territorio. Oggi, con il ripristino della facciata, ne viene proposto il restauro e per questo vogliamo dire alcune cose in merito. Si evidenzia in primo luogo che la scritta in questione non appartiene a un edificio di particolare pregio artistico e nemmeno a un edificio pubblico di particolare interesse architettonico, per cui la prescrizione di un restauro conservativo da parte della Commissione ci sembra eccessiva. Pensiamo che la Storia non debba essere cancellata e tanto meno che sia opportuno fare terra bruciata attorno alle sue appendici iconografiche e materiali, casomai, al contrario crediamo sia necessario prendere tutto quello che c’è di positivo e proiettarlo nel nostro futuro”. Ma per gli estensori della petizione, questo non è il caso della scritta serrese, che recita: L’Impero chiede disciplina, coordinazione degli sforzi, dovere e sacrificio. “Essa rappresenta soltanto un motto che appartiene alla propaganda fascista di un tempo e che nulla ha da tramandare alle generazioni future – si legge ancora -. È altrettanto vero che dal dopoguerra in poi, questa frase sbiadita e per lo più inosservata, non ha turbato le generazioni dei serresi che di lì sono passate, ma tuttavia pensiamo che restaurare questa frase potrebbe, a nostro avviso, riaprire ferite e lacerazioni in alcune famiglie serresi, che hanno pagato un tributo altissimo in termine di vite umane nel periodo nefasto del regime fascista”.

Conclude la petizione: “In nome dell’antifascismo, su cui nasce la Costituzione italiana, e di una pace sociale che così difficilmente alla Serra è stata ritrovata, chiediamo che la scritta non venga ridipinta o evidenziata con cornici, ma nel caso in cui ciò accadesse, che venga opportunamente contestualizzata con un apparato didascalico a cura dell’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea locale”.

